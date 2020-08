Foot - Mercato - Naples

Mercato : Ancelotti ferait le forcing pour Allan !

Publié le 2 août 2020 à 10h40 par La rédaction

Un temps évoqué vers le PSG, Allan serait désormais la priorité de Carlo Ancelotti à Everton. Les Toffees feraient d'ailleurs le pressing pour le joueur de Gattuso.

Finissant 7ème de la Serie A, Naples s'apprête à bouleverser son effectif. Dans le sens des arrivées déjà avec l’arrivée de Victor Osimhen contre plus de 80M€, mais aussi dans le sens des départs. Parmi les joueurs concernés, Allan aurait un bon de sortie et un club anglais ferait le forcing pour le recruter. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Everton et Carlo Ancelotti souhaiteraient à tout prix recruter le milieu de terrain brésilien. Naples demanderait toutefois toujours 40M€ pour lâcher Allan. Affaire à suivre…