Mercato - PSG : Leonardo toujours menacé pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 2 août 2020 à 7h45 par Th.B.

Afin de parvenir à recruter Tanguy Ndombele, l’Inter serait prête à offrir les services de Milan Skriniar en échange, pisté par le PSG pour prendre la place de Thiago Silva. Interrogé sur une telle opération, Giuseppe Marotta n’a pas fermé la porte.

Et si deux pistes de Leonardo s’envolaient dans les prochaines semaines ? Souhaitant injecter du sang neuf aux postes de défenseur central pour combler le vide que laissera le départ de Thiago Silva et au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG songerait à Milan Skriniar et à Tanguy Ndombele. Cependant, l’Inter pourrait contrecarrer les plans du champion de France en proposant à Tottenham un échange entre Skriniar contre le milieu des Spurs , Ndombele. C’est du moins l’information que Sky Sport Italia communiquait ces dernières heures. Néanmoins, cette opération s’annoncerait délicate, le club londonien ne souhaitant en l’état, pas perdre la recrue la plus chère de son histoire. Administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta n’a pas clairement écarté une telle possibilité.

« Nous évaluerons toutes les opportunités de marché lorsque la saison sera terminée »