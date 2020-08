Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un prétendant aurait pris une grande décision pour Bouanga !

Publié le 2 août 2020 à 1h00 par B.C.

Face à la concurrence et aux exigences financières de l'ASSE, le Betis Séville pourrait se retirer du dossier Denis Bouanga.

Avec 12 buts et 5 passes décisives en 36 apparitions la saison dernière, Denis Bouanga a incontestablement été l'un des hommes en forme de l'AS Saint-Étienne, et ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, le Stade Rennais a dégainé une offre de 12M€ pour l'attaquant gabonais, mais les Bretons ne sont pas les seuls sur le coup puisqu'Everton et le Betis Séville sont également venus aux renseignements. En France, l'OGC Nice et le LOSC sont aussi sur le coup, mais les Verts espèrent tirer au moins 15M€ de la vente de leur attaquant, ce qui refroidirait l'un des prétendants.

Bouanga s'éloigne du Betis