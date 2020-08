Mercato - Barcelone : Aubameyang fait planer le doute sur son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

Double buteur face à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a permis d’offrir à Arsenal la 14ème FA Cup de son histoire. Interrogé en fin de match sur son avenir, le capitaine des Gunners, annoncé du côté du FC Barcelone, s’est montré très évasif.

De quoi sera fait l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang ? Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, le Gabonais pourrait être vendu cet été si le club londonien ne parvenait pas à trouver un accord avec son attaquant vedette pour une prolongation de contrat. Confronté à des difficultés financières, Arsenal n’aurait nullement l’intention de s’asseoir sur une possible rentrée d’argent grâce à la vente d’Aubameyang. Néanmoins, Mikel Arteta est plutôt calme concernant la situation du numéro 14 d’Arsenal, comme l’entraîneur des Gunners le laissait entendre vendredi en conférence de presse.

Auteur d’un doublé qui avait permis à Arsenal de se débarrasser de Manchester City en demi-finale (2-0), Aubameyang a remis ça ce samedi face à Chelsea et a offert la 14ème FA Cup de son histoire au club londonien (2-1). Après le sacre des Gunners , Pierre-Emerick Aubameyang a été interrogé par un journaliste de BT Sport sur ses plans pour son avenir qui est sur toutes les lèvres à Arsenal, lui qui est dans le viseur du FC Barcelone en quête d’un successeur à Luis Suarez. Mais pour le joueur, ce n’était ni le moment ni l’endroit. « Je ne pense vraiment pas à ça pour le moment. Je veux juste profiter de ça (ndlr la célébration du titre) avec les gars et prendre ce trophée maintenant ». Voici le message concis que Pierre-Emerick Aubameyang a livré au média anglais. Reste à savoir de quoi sera fait l’avenir du Gabonais.

"The journey has been long but today we enjoy this great game.""I will enjoy tonight for sure!"Pierre-Emerick Aubameyang will certainly enjoy tonight. What a game from the Arsenal talisman#HeadsUpFACupFinal pic.twitter.com/ACo3BoqVG3