Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation de taille dans le feuilleton Havertz !

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid pense à Kai Havertz alors que Chelsea est également sur le coup. Les Blues semblent être les mieux placés dans ce dossier pour rafler l’opération, mais pour le moment rien n’est fait.

« Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que nous allions finir la saison avec toute notre équipe. Et cela inclut Kai. C'est une évidence pour nous. Nous n'avons pas reçu d'offres » . Le message de Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen est clair : personne n’aurait bougé pour Kai Havertz. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé, Zinedine Zidane en pince pour Kai Havertz. Toujours selon nos informations, les deux clubs de Manchester et surtout Chelsea sont également sur le coup. La préférence de l’international allemand du Bayer Leverkusen serait d’évoluer à Stamford Bridge la saison prochaine. Cependant, le dénouement du feuilleton ne semble pas se préciser.

« Quand est-ce que l’avenir de Kai Havertz sera réglé ? Je ne pourrais pas le dire. Peut-être que l’appel crucial arrivera aujourd’hui, la semaine prochaine, voire pas du tout. Je lui ai beaucoup parlé pour essayer de savoir ce que tout ça lui faisait. Par exemple, ces rumeurs quotidiennes de transfert. Je continue de voir Kai prendre cela de la bonne manière. Je ne pense pas qu’il prendra sa retraite à 29 ans (comme Andre Schurrle. Oui, je sais ce qu’il veut faire, mais je ne vais rien dévoiler, c’est à lui de le décider ». a assuré Peter Bosz à la presse dans des propos rapportés par Goal . De son côté, le journaliste de Sky Sport et du Guardian Fabrizio Romano a confirmé cette tendance. Sur son compte Twitter , le journaliste a assuré que Kai Havertz ferait le forcing afin de rejoindre Chelsea et que cette affaire était entre les mains des deux clubs.

