Mercato - Real Madrid : Un ultimatum fixé pour Jadon Sancho ?

Publié le 1 août 2020 à 13h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane souhaite s'attacher les services de Jadon Sancho lors du mercato estival. Alors que Manchester United serait également sur les traces de la pépite anglaise, le Borussia Dortmund voudrait en finir avec ce dossier d'ici le 10 aout.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, Jadon Sancho a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid souhaite miser sur la jeunesse pour renforcer son effectif et pense à Jadon Sancho, Kai Havertz et Eduardo Camavinga. En ce qui concerne la pépite anglaise du Borussia Dortmund, le Français devrait livrer une énorme bataille avec Manchester United. Si les Red Devils pourraient jouer un mauvais tour à Zinedine Zidane, le club de la Ruhr pourrait, quant à lui, se montrer coopératif, mais...

Une deadline fixée au 10 aout pour Jadon Sancho ?