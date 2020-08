Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce forte dans le dossier Aubameyang

Publié le 1 août 2020 à 21h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait comme objectif de recruter Pierre-Emerick Aubameyang en cas d’échec dans le dossier Lautaro Martinez. Mais le Gabonais pourrait faire faux bond au Barça en restant à Arsenal pour au moins une saison supplémentaire.

Faute de moyens financiers nécessaires pour s’aligner sur les 111M€ de la clause libératoire fixée dans le contrat de Lautaro Martinez avec l’Inter, le FC Barcelone songerait à Pierre-Emerick Aubameyang, et ce depuis le mercato hivernal. Néanmoins, le dossier Aubameyang ne serait pas pour autant plus simple, malgré le fait que son prix serait plus abordable et que son contrat avec Arsenal ne court que jusqu’en juin 2021. Après Mikel Arteta qui s’est montré confiant quant à l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang vendredi en marge de la finale de FA Cup entre Chelsea et les Gunners ce samedi, Alexandre Lacazette a évoqué à son tour la suite des opérations pour son compère d’attaque à Arsenal.

Pour Lacazette, la réponse est « évidente » pour l’avenir d’Aubameyang