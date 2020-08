Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à acter un départ tant attendu pour 10M€ !

Publié le 2 août 2020 à 9h00 par D.M.

Le FC Barcelone ne verrait pas d’un mauvais œil un départ d’Ivan Rakitic qui ne rentre plus dans les plans du club. Le milieu de terrain pourrait prendre la direction du FC Séville contre un chèque de 10M€.

« Si je vais rester ? C'est le plan. Avec le coronavirus, beaucoup de choses seront nouvelles pour nous, les joueurs et les clubs espagnols. Si quelque chose vous dérange, vous devez parler. Mais l'idée est que je veux rester ici encore plus longtemps. Ma tête et mon cœur sont au Barca. Également la saison prochaine », déclarait Ivan Rakitic (32 ans) en juin dernier. Pourtant, le FC Barcelone ne serait pas opposé à un départ cet été. Ces dernières heures, son nom a été évoqué du côté de la Juventus où il pourrait être échangé contre Rodrigo Betancur. Mais le FC Barcelone aurait un plan bien précis pour Ivan Rakitic.

Rakitic vers le FC Séville ?