Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti veut chambouler le mercato du Barça !

Publié le 2 août 2020 à 4h30 par T.M.

Placé sur la liste des transferts par le FC Barcelone, Samuel Umtiti n’aurait pas l’intention d’aller voir ailleurs cet été. De quoi possiblement compliquer les plans des Blaugrana sur le marché des transferts.

Aux yeux du FC Barcelone, Samuel Umtiti n’aurait pu sa place au sein du club blaugrana. Il faut dire que les derniers mois du champion du monde ont été très compliqués en Catalogne, devant notamment faire avec de nombreux pépins physiques. Le Barça voudrait donc s’arrêter là avec l’international français et lui aurait clairement fait savoir, en demandant à Umtiti de se trouver un nouveau club. Avec cette possible vente, Josep Maria Bartomeu et la direction barcelonaise pourront alors enfin débloquer leur recrutement, mais cela pourrait finalement ne pas se passer comme prévu.

Umtiti n’entend pas faire ses valises !