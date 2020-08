Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi met fin aux débats !

Publié le 1 août 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aurait mis un terme aux négociations avec le Barça pour sa prolongation. Alors que la situation de La Pulga serait incertaine, l'Inter serait prêt à frapper un grand coup et à tenter de l'arracher au club catalan. Toutefois, Lionel Messi, qui aurait pu quitter le FC Barcelone librement avant le 31 mai, n'envisagerait pas de faire ses valises de si tôt.

L'Inter ou le FC Barcelone ? Telle serait la question pour Lionel Messi. Arrivée il y a tout juste 20 ans, La Pulga pourrait bientôt mettre un terme à son idylle avec le Barça. En fin de contrat en juin 2021, le capitaine du FC Barcelone aurait mis un terme aux discussions avec sa direction alors qu'il négociait une prolongation. Une situation qui aurait totalement relancé son avenir. En effet, l'Inter tenterait de se muer en trouble-fête et d'arracher Lionel Messi au FC Barcelone lors du mercato estival. Et les Nerazzurri n'auraient pas peur de casser leur tirelire pour parvenir à leurs fins. D'après les dernières indiscrétions du Corriere della Sera , le transfert de Lionel Messi pourrait couter 500M€, entre l'indemnité de transfert et le salaire du joueur sur trois saisons, à l'Inter. Si la star argentine parvenait à se libérer de son contrat avec le Barça, les Nerazzurri devraient quand même débourser la somme folle de 260M€ au total pour un engagement de quatre ans. Toutefois, même s'il parvenait à débloquer les ressources nécessaires, attirer Lionel Messi vers Milan ne devrait être qu'un rêve pour l'Inter.

Aucun contact entre Lionel Messi et l'Inter ?

Selon l'entourage de Lionel Messi, sondé par TMW ce vendredi, Lionel Messi aurait toujours la tête au FC Barcelone. Malgré sa décision d'interrompre les négociations avec son club, La Pulga n'aurait jamais eu le moindre contact avec l'Inter. Lionel Messi est un joueur du FC Barcelone et il devrait le rester jusqu'à la fin de son contrat en juin 2021.

Lionel Messi déterminé à rester au Barça ?