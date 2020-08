Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut y croire avec ce joueur du Real Madrid !

Publié le 2 août 2020 à 12h15 par T.M.

Ces derniers jours, un intérêt du PSG a été révélé pour Sergio Reguilon. Et Leonardo pourrait bien avoir ses chances avec le joueur du Real Madrid.

Prêté cette saison par le Real Madrid au FC Séville, Sergio Reguilon a attiré la lumière sur lui en Andalousie. Néanmoins, avec la concurrence de Ferland Mendy et Marcelo à gauche, le latéral espagnol ne devrait pas jouer avec les Merengue la saison prochaine. Reste donc à connaitre sa destination. De l’autre côté des Pyrénées, il a notamment été question d’un intérêt de Leonardo et du PSG pour Reguilon. Mais la concurrence serait présente dans ce dossier. En effet, en Andalousie, Monchi aimerait bien conserver le joueur du Real Madrid la saison prochaine. Toutefois, il se pourrait qu’une nouvelle aventure au FC Séville ne plaisant pas forcément au principal intéressé.

Et si Reguilon snobait le FC Séville ?