Mercato - Barcelone : Arteta envoie un message fort pour l'avenir d'Aubameyang !

Publié le 2 août 2020 à 11h00 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Chelsea en finale de FA Cup (2-1) ce samedi, Mikel Arteta s’est de nouveau prononcé sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang qui demeure incertain à Arsenal.

« Je ne pense vraiment pas à ça pour le moment. Je veux juste profiter de ça (ndlr la célébration du titre) avec les gars et prendre ce trophée maintenant. » Après la victoire d’Arsenal en FA Cup, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas voulu s’épancher sur son avenir. Mais, auteur d’un doublé ce samedi, l’attaquant gabonais devra bien prendre une décision au cours de l’été. Sous contrat jusqu’en 2021, le joueur de 31 ans figure sur les tablettes de nombreux clubs à l’instar de l’Inter, de la Juventus, mais aussi du FC Barcelone selon nos informations. Mais Arsenal compte sur cette victoire en FA Cup pour tenter de convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de rester et prolonger son contrat.

« Je veux construire l'équipe autour de lui »