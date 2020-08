Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une désillusion à prévoir pour Leonardo avec David Alaba ?

Publié le 2 août 2020 à 11h15 par D.M.

Le PSG songerait à recruter David Alaba, qui voit son contrat arriver à son terme en 2021. Toutefois, le joueur autrichien pourrait bien rallonger son bail et terminer sa carrière au Bayern Munich.

« Je suis optimiste qu'en fin de compte, nous trouverons une solution pour que David mette même fin à sa carrière ici (…) Je pense que David sait ce qu'il a à offrir au Bayern et nous savons ce que nous avons à offrir à David » déclarait le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge dans un entretien à Sky Sports . Sous contrat jusqu’en 2021, David Alaba aurait entamé des négociations avec le club bavarois pour prolonger son contrat, mais les deux parties ne parviendraient pas à trouver un terrain d’entente. Agent du joueur autrichien, Pini Zahavi réclamerait aux dirigeants allemands un salaire de 20M€, mais les responsables du Bayern Munich ne semblent pas prêts à répondre favorablement à cette demande. Une situation qui pourrait faire les affaires du PSG, intéressé par David Alaba.

Les négociations en stand-by jusqu’à la fin de la Ligue des champions ?