Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern a une idée bien précise pour l’avenir de David Alaba

Publié le 2 août 2020 à 5h00 par T.M.

Le feuilleton David Alaba fait actuellement énormément parler. Alors que l’Autrichien pourrait possiblement quitter le Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge souhaite à tout prix retenir son joueur.

David Alaba n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich. De quoi éveiller les interrogations sur son avenir en Bavière. En effet, les rumeurs sont nombreuses actuellement. Alors que la direction du Bayern Munich ferait tout pour tenter de prolonger l’Autrichien, les négociations seraient très compliquées. Dernièrement, Pini Zahavi, agent d’Alaba, n’aurait d’ailleurs pas hésité à évoquer un possible départ vers le PSG ou Manchester City, tandis que le FC Barcelone se tiendrait également à l’affût pour récupérer le joueur de 28 ans une fois libre.

« C’est notre souhait que David prolonge »