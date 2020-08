Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce n’est pas gagné pour Leonardo avec ces deux pistes !

Publié le 2 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Suivant avec attention l’évolution des dossiers David Alaba et Thiago Alcantara, Leonardo pourrait passer à côté des deux joueurs du Bayern Munich. Joueur du club bavarois, Thomas Müller a assuré vouloir voir ses coéquipiers snober le PSG pour rester au Bayern.

Le PSG aimerait renforcer en priorité deux positions lors de ce mercato estival : la défense centrale qui sera orpheline de Thiago Silva la saison prochaine ainsi que le milieu de terrain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité samedi, Thiago Alcantara est une réelle possibilité pour le PSG qui a d’ailleurs formulé une offre avoisinant les 30M€ au Bayern Munich pour l’international espagnol. En ce qui concerne la défense centrale, l’option David Alaba serait également prise en considération par Leonardo. Mais un obstacle de taille se nommant Thomas Müller pourrait bien chambouler les plans du champion de France.

Thomas Müller espère pouvoir compter sur Alaba et Thiago Alcantara pour plusieurs années