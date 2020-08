Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola est clairement refroidi pour ce cadre du Barça !

Publié le 2 août 2020 à 13h00 par A.D. mis à jour le 2 août 2020 à 13h39

Malgré l'intérêt de Pep Guardiola à Manchester City, Sergi Roberto ne devrait pas faire ses valises cet été. Josep Maria Orobitg, agent du latéral droit, a assuré que son protégé ne souhaitait en aucun cas quitter le FC Barcelone.

Utilisé comme un véritable couteau suisse, Sergi Roberto fait le plus grand bonheur du FC Barcelone. Capable d'évoluer dans le couloir droit et au milieu de terrain, le quatrième capitaine du Barça aurait tapé dans l'oeil de Pep Guardiola. D'après les indiscrétions de Sport.es , divulguées ce samedi, le coach de Manchester City serait même déjà passé à l'action pour mener à bien ce dossier. A en croire le média espagnol, Guardiola aurait approché la direction du FC Barcelone pour lui faire part de son intérêt prononcé pour Sergi Roberto. Toutefois, les Citizens pourraient voir cette opération capoter à cause du joueur lui-même.

«Sergi Roberto n'envisage pas de quitter le Barça»