Mercato - Barcelone : Enorme couac pour Abidal avec Ousmane Dembélé ?

Publié le 2 août 2020 à 12h00 par A.D.

Alors que le recrutement d'Ousmane Dembélé apparait comme un véritable échec, le Barça serait déterminé à le vendre lors du mercato estival. Toutefois, le club catalan aurait les pires difficultés à trouver preneur.

Alors que le PSG lui a arraché Neymar, le FC Barcelone s'est attaché les services d'Oumane Dembélé et de Philippe Coutinho pour pallier cette énorme perte. Toutefois, ni le Français, ni le Brésilien n'ont su faire oublier le départ de Neymar, bien au contraire. Ousmane Dembélé enchaine les pépins physiques et éprouve les pires difficultés à enchainer les matchs, tandis que Philippe Coutinho peine à évoluer à son plus haut niveau sous les couleurs du FC Barcelone. Dans cette optique, les deux hommes seraient sur le départ. Si l'ancien de Liverpool ne manquerait pas de prétendants, le Barça ne parviendrait pas à trouver preneur pour Ousmane Dembélé.

Le transfert d'Ousmane Dembélé bloqué par ses blessures et son prix ?