Mercato - OM : Villas-Boas est prévenu pour cette piste à 30M€ !

Publié le 5 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 30 juin dernier, l’OM surveille avec attention le profil de Jérémie Boga. L’ailier de Sassuolo, évalué à 30M€, pourrait cependant poursuivre sa progression au sein du club italien.

André Villas-Boas ne l’a récemment pas caché. Afin d’être encore plus compétitif la saison prochaine au cours de laquelle l’OM va disputer la Ligue des champions, il va falloir des renforts supplémentaires en plus de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi. International ivoirien, Jérémie Boga est une piste activée par l’entraîneur et la direction phocéenne comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 30 juin dernier. En plus de la concurrence que l’OM doit faire face avec la présence du Napoli, du Borussia Dortmund ou encore de l’Atalanta Bergame, le dauphin du PSG va devoir se montrer très convaincant.

Sassuolo, emballé par l’idée de conserver Boga