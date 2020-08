Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Morgan Sanson serait imminent !

Publié le 4 août 2020 à 13h15 par T.M.

Ayant besoin de vendre pour renflouer les caisses, l’OM serait en passe de se séparer de Morgan Sanson, qui devrait prochainement poser ses valises Angleterre.

Pour le moment, André Villas-Boas peut compter sur deux renforts avec Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Mais du côté de l’OM, cela va rapidement bouger au rayon des départs. En effet, le club phocéen a des comptes dans le rouge et Jacques-Henri Eyraud espère enregistrer 60M€ de vente de joueurs pour renflouer les caisses. Pour cela, l’OM pourrait se séparer de certains joueurs à forte valeur marchande et les regards se tournent avant tout vers Morgan Sanson. Cadre de Villas-Boas, l’ancien de Montpellier a encore deux ans de contrat, mais il pourrait rapporter un joli chèque aux Phocéens. Et pour Sanson, c’est du côté de la Premier League qu’il faudrait regarder.

« Il y a des touches sérieuses »