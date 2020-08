Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités du clan Cuisance sur son avenir !

Publié le 4 août 2020 à 12h15 par T.M.

Pour renforcer son milieu de terrain à l’OM, André Villas-Boas s’intéresse notamment à Mickaël Cuisance. Et dans l’entourage du Français, on a d’ailleurs confirmé la tendance.

André Villas-Boas a d’ores et déjà enregistré le renfort de Pape Gueye au milieu de terrain. Toutefois, à l’OM, cela devrait encore bouger dans ce secteur de jeu, notamment avec les possibles départs de Maxime Lopez et Morgan Sanson. L’entraîneur phocéen a d’ailleurs déjà une idée pour pallier ces pertes, ciblant ainsi Mickaël Cuisance, actuel joueur du Bayern Munich. A 20 ans, le Français pourrait notamment être prêté à l’OM afin d’avoir du temps de jeu sous les ordres de Villas-Boas. En coulisses, les premières pierres de cette opération auraient déjà été posées, mais il va falloir se montrer patient comme l’a assuré l’entourage de Cuisance.

« Oui, il y a des contacts entre l'OM et le Bayern »