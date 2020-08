Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est tranquille pour son recrutement !

Publié le 4 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Toujours désireux de témoigner d’arrivées à l’OM en marge de la saison prochaine, André Villas-Boas pourrait souffler, le mercato ayant déjà été bien établi par la direction phocéenne.

Cet été, en plus du transfert définitif d’Alvaro Gonzalez qui avait été prêté pour l’intégralité de la saison par Villarreal, l’OM s’est gratuitement attaché les services de Pape Gueye et a mis la main sur Leonardo Balerdi via un prêt avec option d’achat non obligatoire. Mais ce ne serait pas suffisant pour André Villas-Boas. Comme il l’a déjà annoncé en interview, des renforts aux poste de latéral gauche et d’attaquant sont escomptés par le technicien portugais. Tout serait bien défini dans les bureaux de l’OM.

Tout aurait déjà été préparé pour le mercato