Mercato - OM : La succession de Maxime Lopez remise en cause par…Villas-Boas ?

Pour combler le possible départ de Maxime Lopez, l’OM aurait coché le nom de Mitaj Gacinovic qui évolue à l’Eintracht Francfort. Toutefois, cette piste serait loin d’être une priorité pour André Villas-Boas.

« On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (entre-temps Balerdi est arrivé à Marseille NDLR), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Christopher Rocchia » déclarait le 22 juillet dernier André Villas-Boas dans un entretien à l a Provence , Toutefois, l’OM pourrait être amené à recruter un milieu de terrain. En effet, selon la presse espagnole, Maxime Lopez serait proche d’un départ vers l’Espagne. Estadio Deportivo indiquait que le joueur aurait donné son accord au FC Séville et les négociations se seraient intensifiées ces derniers jours. Pour le remplacer, l’OM aurait jeté son dévolu sur Mijat Gacinovic qui évolue à l’Eintracht Francfort. Toutefois, le recrutement de l’international serbe serait loin d’être une priorité pour André Villas-Boas à en croire le journaliste de la Provence Fabrice Lamperti.

« Gacinovic ne fait pas partie des cibles prioritaires d’André Villas-Boas »