Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le successeur de Loïc Perrin déniché en Liga ?

Publié le 3 août 2020 à 16h15 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Almeria, Mathieu Peybernes ne serait pas contre un départ cet été. Le défenseur central a notamment révélé avoir eu des contacts avec l’ASSE.

« Si Wesley Fofana partira ? Non, parce que Claude Puel, qui est le patron du sportif, est très ferme sur le sujet. Nous le sommes également. Je fais confiance au coach » a indiqué ce lundi Bernard Caïazzo dans un entretien au Progrès . Le joueur de 19 ans restera à l’ASSE la saison prochaine, malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens comme cela a été annoncé par le 10 Sport. La formation stéphanoise a également enregistré le retour d’Harold Moukoudi qui viendra renforcer le poste de défenseur central. Toutefois, l’ASSE pourrait décider d’accueillir un nouvel élément à ce poste notamment suite à la retraite de Loïc Perrin. Ainsi, les Verts ont entamé des discussions avec Mathieu Peybernes qui évolue à Almeria en Espagne. Toutefois, l’ancien défenseur de Lorient et Bastia a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’avancée marquante.

« On a eu un contact avec Saint-Etienne, mais… »