Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation à 60M€ sur le nouveau crack du Barça

Publié le 3 août 2020 à 13h00 par D.M.

Une équipe de Premier League aurait proposé en début d’année la somme de 60M€ pour tenter d’attirer Francisco Trincao. Le FC Barcelone, qui n’a pas l’intention de se séparer de sa recrue, aurait refusé cette proposition.

Il est la première recrue estivale du FC Barcelone. Le club catalan avait annoncé cet hiver l’arrivée de Francisco Trincao (20 ans), acheté 31M€ au Sporting Braga. Considéré comme un joueur prometteur, l’ailier portugais n’a pas caché ses ambitions avec le FC Barcelone : « Quand Barcelone m'a recruté, je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas de mots, c'était un moment de grande fierté. C'est une étape très importante pour moi de venir jouer pour Barcelone. Même si j'aime jouer davantage sur l'aile droite, je vais essayer d'aider l'équipe depuis n'importe quelle position offensive. Je veux aider. Je veux jouer le plus de matches, aider l'équipe et gagner le plus de titres » a-t-il déclaré le 31 juillet dernier dans un entretien à Barça TV .

Le Barça a refusé une grosse offre pour Trincao