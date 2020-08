Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme sérieusement pour Ivan Rakitic !

Publié le 3 août 2020 à 10h00 par D.M.

Ivan Rakitic serait ciblé par son ancien club, le FC Séville. Des membres du club andalou ont confirmé un intérêt pour le milieu de terrain du FC Barcelone, même si le mercato ne figurerait parmi les priorités.

Proche d’un départ lors des dernières sessions de transferts, Ivan Rakitic pourrait, cette fois-ci, bel et bien quitter le FC Barcelone. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité ce dimanche, le milieu de terrain figure sur les tablettes d’Arsenal et Mikel Arteta a pris contact avec le joueur. Toutefois, l’international croate privilégie plutôt une aventure en Italie ou en Espagne. Cela tombe bien puisque Mundo Deportivo indiquait ce dimanche qu’Ivan Rakitic, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2021, pourrait rejoindre son ancien club le FC Séville contre un chèque de 10M€.

Le FC Séville prêt à rapatrier Rakitic