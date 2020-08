Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce improbable de Karim Benzema sur son avenir !

Publié le 3 août 2020 à 8h30 par D.M.

Karim Benzema n’a pas exclu de devenir entraîneur après sa carrière et rêve notamment d'être à la tête du Real Madrid, club où il évolue depuis 2009.

C’est une histoire d’amour qui dure. Présent depuis 2009 dans la capitale espagnole, Karim Benzema est devenu au fil des années un élément indiscutable de l’équipe madrilène. Le joueur a réalisé certainement l’une des meilleures saisons de sa carrière. Auteur de 21 buts en championnat, l’attaquant français a impressionné sous le maillot du Real Madrid et beaucoup voyaient en lui le futur Ballon d’or. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Karim Benzema s’est installé comme le véritable leader de l’attaque madrilène et pourrait continuer de mener le Real Madrid vers les sommets notamment en Ligue des champions. Âgé de 32 ans et sous contrat avec la formation espagnole jusqu’en 2022, le joueur français s’approche doucement de l’âge de la retraite. Mais de quoi sera fait son avenir ?

« Entraîner le Real Madrid ? Pourquoi pas »