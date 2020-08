Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez n’avait aucune chance avec cet entraîneur !

Publié le 3 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Après le départ de Zinedine Zidane à l’été 2018, Florentino Pérez a pensé offrir le poste à Mauricio Pochettino, en vain. L’ancien entraîneur de Tottenham a révélé pourquoi il a recalé le Real Madrid.

Si Florentino Pérez était parvenu à ses fins, Zinedine Zidane n’aurait peut-être été l’homme qui a mené le Real Madrid à son nouveau titre de Liga cette saison. En effet, après avoir réalisé l’exploit de remporter trois Ligues des champions consécutives de 2016 à 2018, le champion du monde décidait de quitter son poste d’entraîneur, une position que Florentino Pérez aurait aimé confié à Mauricio Pochettino. Ayant essuyé un refus de l’ancien coach de Tottenham en poste chez les Spurs à l’époque, le président du Real Madrid a fait confiance à Julen Lopetegui puis à Santiago Solari avant le grand retour de Zinedine Zidane au printemps 2019. Mauricio Pochettino a donné les raisons de sa décision.

Pochettino explique avoir été heureux à Tottenham à l’époque