Mercato - Real Madrid : Pochettino justifie son choix de snober le Real Madrid !

Publié le 2 août 2020 à 22h00 par Th.B.

Sans club depuis son éviction de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino est pressenti pour remplacer Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. Le technicien argentin est revenu sur la raison pour laquelle il a décidé de ne pas rejoindre le Real Madrid.

À Tottenham, bien qu’il ne soit pas parvenu à remporter de titres avec le club londonien, Mauricio Pochettino a collé une vraie identité sur le jeu des Spurs . D’ailleurs au cours de ses derniers mois sur le banc de Tottenham, le club a été à deux doigts de remporter la Ligue des champions que Liverpool s’est finalement adjugée en juin 2019. Un an plus tôt, Pochettino aurait été approché par Florentino Pérez dans la foulée du départ de Zinedine Zidane pour prendre la succession du coach français sur le banc merengue. L’entraîneur argentin a refusé et a s’est livré sur cette décision.

« J’étais heureux à Tottenham et j’avais signé un contrat »