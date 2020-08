Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opportunité à saisir pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 2 août 2020 à 18h15 par A.D.

Pour combler le départ de Thiago Silva, Leonardo penserait à Milan Skriniar. Alors que l'Inter pourrait recruter Marash Kumbulla, le directeur sportif du PSG devrait avoir une grosse ouverture pour le défenseur slovaque.

Après huit saisons au PSG, Thiago Silva va s'envoler vers de nouveaux horizons. Sous contrat jusqu'en juin 2020, le capitaine du PSG a étendu son contrat de deux mois pour poursuivre la campagne européenne sous les couleurs parisiennes. Toutefois, comme l'a annoncé clairement Leonardo, Thiago Silva ne sera plus là la saison prochaine. Pour pallier le départ d' O Monstro , le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs cibles, et notamment Milan Skriniar. Et pour le défenseur de l'Inter, Leonardo pourrait avoir une grosse fenêtre de tir cet été.

Milan Skriniar poussé vers la sortie par l'Inter et Kumbulla ?