Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale prise par ce successeur annoncé de Thiago Silva ?

Publié le 2 août 2020 à 15h15 par A.D.

Alors que Thiago Silva va quitter le PSG cet été, Leonardo songerait à recruter Milan Skriniar pour le remplacer. Toutefois, le défenseur slovaque ne voudrait pas quitter l'Inter.

Thiago Silva quittera le PSG à l'issue de la campagne en Ligue des Champions. Après huit saisons de bons et loyaux services, le capitaine parisien va faire ses valises et changer de club. Pour remplacer O Monstro , Leonardo aurait identifié plusieurs pistes, et notamment celle menant à Milan Skriniar. Toutefois, l'Inter pourrait perturber les plans du directeur sportif du PSG. En effet, les Nerazzurri voudraient s'attacher les services de Tanguy Ndombele et envisageraient de se servir de Milan Skriniar pour convaincre Tottenham. Mais le club milanais ne serait pas le seul obstacle pour Leonardo sur ce dossier.

Milan Skriniar totalement opposé à un départ ?