Mercato - Barcelone : Pochettino se positionne pour la succession de Setién

Publié le 2 août 2020 à 14h00 par La rédaction

Annoncé comme un possible successeur de Quique Setién, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur son avenir. L’entraîneur argentin ne ferme la porte à un aucun club et notamment au FC Barcelone.

Le FC Barcelone n’a pas connu une fin de saison flamboyante. Le club catalan a perdu son titre de champion d’Espagne et compte briller en Ligue des champions pour sauver son année. Des résultats qui ont fragilisé la position de Quique Setién, présent sur le banc catalan depuis janvier 2020. Josep Maria Bartomeu a récemment affirmé que le technicien resterait à son poste l’année prochaine. Ce qui n'aurait pas empêché la direction du FC Barcelone d'activer plusieurs pistes pour le remplacer. Selon The Times , les dirigeants blaugrana auraient notamment contacté Mauricio Pochettino qui en 2018 déclarait pourtant qu’il n’entraînerait jamais le FC Barcelone : « Je ne serai jamais entraîneur du Barça ou d'Arsenal car je suis très lié à l'Espanyol et à Tottenham. J'ai grandi à Newell's et je n'entraînerai jamais le Rosario Central. Je préfère travailler dans ma ferme en Argentine qu'aller entraîner certains clubs . »

« On ne sait jamais ce qui va se passer »