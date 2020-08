Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu annonce la couleur pour Samuel Umtiti !

Publié le 2 août 2020 à 17h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ, Samuel Umtiti pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Toutefois, Josep Maria Bartomeu, son président a tenu à être clair concernant l’avenir du champion du monde.

Toujours en lice pour la Ligue des Champions, le FC Barcelone se prépare à réaliser un grand ménage au sein de son effectif cet été. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club catalan, on retrouverait Nelson Semedo, Philippe Coutinho, mais aussi Samuel Umtiti. Un départ que ne souhaiterait toutefois pas l'international français, ayant l'intention de bien se soigner afin de revenir au top et disputer une place dans le onze de Quique Setien. Un départ d'Umtiti qui ne serait d'ailleurs pas aussi certain à en croire les derniers propos de Josep Maria Bartomeu, président du Barça.

« Nous comptons sur lui »