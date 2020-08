Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace pour Leonardo avec Allegri ?

Publié le 2 août 2020 à 22h45 par A.D.

Toujours sur les traces de Massimiliano Allegri, Leonardo devrait toutefois garder un oeil attentif sur certaines grosses menaces pour l'entraîneur italien.

Leonardo est toujours un grand fan de Massimiliano Allegri. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach italien est un rêve pour le directeur sportif du PSG. Toutefois, ce rêve pourrait ne pas se réaliser dans un avenir proche. En effet, selon nos informations du 25 mai, Doha n'a aucune raison de se séparer de Thomas Tuchel. Et pour cause, le technicien du PSG a mené ses hommes vers un sacre en Ligue 1, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (le 12 aout contre l'Atalanta) a été appréciée. Leonardo devra donc attendre le verdict final en C1 pour espérer mettre son plan en oeuvre. Mais en attendant, le directeur sportif aurait d'autres soucis sur ce dossier : l'Inter et Manchester United.

Et maintenant Manchester United ?

D'après les indiscrétions de Paolo Paganini, divulguées sur son compte Twitter , Giuseppe Marotta nouerait des relations étroites avec Massimiliano Allegri, tout comme avec Andrea Agnelli, respectivement administrateur délégué et président de l'Inter. Mais à en croire le journaliste italien de Rai Sport , l'arrivée de Massimiliano Allegri chez les Nerazzurri ne serait pas pour maintenant, pour la simple et bonne raison qu'Antonio Conte ne devrait pas partir. Une nouvelle qui devrait ravir Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG devrait tout de même rester sur ses gardes, puisque Manchester United rôderait toujours autour de Massimiano Allegri.