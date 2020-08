Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agiterait en coulisses pour ce défenseur de Ligue 1 !

Publié le 2 août 2020 à 19h15 par D.M.

Les représentants de Gabriel se seraient entretenus avec les dirigeants de Manchester United, mais aucune offre n’aurait été formulée. Le PSG, qui surveille de près la situation du défenseur, devrait également se méfier d’Everton, du Napoli et d’une autre équipe dont le nom n’a pas filtré.

Arrivé en 2012, Thiago Silva se prépare à quitter le PSG. Comme annoncé par le 10 Sport, Leonardo souhaite tourner la page et préparerait d’ores et déjà sa succession. Le club parisien surveillerait de près la situation de Gabriel qui évolue cette saison au LOSC. Toutefois, le défenseur brésilien suscite l’intérêt de nombreux clubs européens puisque, toujours selon nos informations, le Napoli a transmis une offre de 25M€ pour tenter de l’attirer. Néanmoins, Gabriel pourrait refuser cette proposition et prendre la direction de la Premier League.

Discussions avec Manchester United pour Gabriel