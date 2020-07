Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Un clash au cœur du dossier Thiago Silva

Publié le 30 juillet 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

Malgré une proposition du PSG pour prolonger son contrat, Thiago Silva devrait quitter le club à l’issue de la saison 2019-2020 et le parcours en Ligue des Champions. Une décision derrière laquelle se cache un divorce avec Leonardo.

Le PSG a bien transmis une offre de contrat à Thiago Silva pour lui permettre de poursuivre son aventure parisienne. Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité le 15 avril, Paris a soumis cette proposition au clan d’O Monstro, en lui demandant une très forte baisse de salaire. Près de la moitié de ses émoluments actuels. Un effort financier beaucoup trop important pour Thiago Silva, qui a refusé.

Thiago Silva et Leonardo, le divorce

Face au refus de Thiago Silva, le dossier est entré dans une impasse. Mais ce qui semble avoir scellé l’avenir du Brésilien au PSG, c’est une discussion houleuse entre le capitaine parisien et son directeur sportif, Leonardo. Selon nos informations, le ton serait monté entre les deux hommes et à l’issue de ce vif échange, le dialogue se serait rompu. Depuis, l’espoir de voir le PSG et Thiago Silva s’entendre est plus que mince. Et même si Thomas Tuchel aimerait voir son capitaine rester la saison prochaine, Leonardo semble mettre un point d’honneur à tourner la page Thiago Silva. Sur un fond de querelle, O Monstro vit très probablement ses dernières heures parisiennes. Avec l’espoir de partir sur un exploit, lui qui incarne bien trop les échecs du club en Ligue des Champions ces dernières années.