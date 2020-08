Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas peut dire merci à Andoni Zubizarreta !

Publié le 3 août 2020 à 4h00 par T.M.

Pour le moment, tout se passe dans le meilleur des mondes pour André Villas-Boas en ce qui concerne le recrutement de l’OM. Et le Portugais pourrait notamment devoir remercier un certain Andoni Zubizarreta.

Cet été, on pouvait craindre le pire pour ce qui est du mercato de l’OM. En effet, avec des comptes dans le rouge, plusieurs départs étaient annoncés et peu de recrues espérées. Pour le moment, c’est tout l’inverse qui se passe. En effet, André Villas-Boas n’a pas vu son effectif s’appauvrir, au contraire. En effet, comme il le souhaitait, il a enregistré un renfort au milieu de terrain avec Pape Gueye ainsi qu’en défense centrale avec le prêt de Leonardo Balerdi. Un recrutement qui pourrait ne pas s’arrêter là et au-dessus duquel l’ombre d’Andoni Zubizarreta planerait.

Le travail de Zubizarreta porte ses fruits