Mercato - Real Madrid : Une discussion décisive à venir pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 2 août 2020 à 21h30 par La rédaction

Prêté cette saison, Dani Ceballos ne sait toujours pas dans quel club il évoluera l’année prochaine. Le joueur a indiqué qu’il devrait rencontrer Florentino Perez dans les prochains jours afin d’évoquer son avenir.

La finale de FA Cup remportée face à Chelsea ce samedi (2-1) pourrait bien être le dernier match de Dani Ceballos sous le maillot d’Arsenal. Le joueur espagnol voit son prêt arriver à son terme et devrait retourner au Real Madrid. Toutefois, les dirigeants madrilènes ne compteraient plus sur Dani Ceballos qui pourrait de nouveau plier bagage cet été. OK Diario indiquait ce vendredi que le Real Madrid ne retiendrait pas le milieu de terrain en cas d’offre satisfaisante.

« Je parlerai à Florentino Perez après le match face à Manchester City »