Mercato - Real Madrid : Zidane prépare du changement en attaque !

Publié le 2 août 2020 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 2 août 2020 à 20h43

Si Karim Benzema s'est montré impressionnant en attaque cette saison, cela n'a pas été le cas des autres joueurs à ce poste. De quoi inciter le Real Madrid à se séparer de plusieurs attaquants cet été...

De retour sur le banc du Real Madrid au début de l'année 2019, Zinedine Zidane a réussi son come-back. L'entraîneur français est en effet parvenu à décrocher la Liga cette saison et se prépare maintenant à affronter Manchester City le week-end prochain pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. La mission s'annonce compliquée pour les Merengue, après une défaite 2 buts à 1 au Bernabéu. Mais l'entraîneur du Real Madrid n'est pas uniquement focalisé sur l'aspect sportif. En effet, Florentino Pérez aurait donné carte blanche à Zinedine Zidane pour le mercato estival particulier qui s'annonce. À cause de la crise du coronavirus, peu d'achats seraient prévus en interne, et un dégraissage est espéré, notamment en attaque.

Une attaque décevante

Si un secteur a fait défaut cette saison, c'est bien l'attaque. Certes, Karim Benzema s'est montré impressionnant avec 26 réalisations en 47 matches, mais les autres joueurs ont déçu. Recruté 100M€ l'été dernier, Eden Hazard a passé une partie de la saison à l'infirmerie, tout comme Marco Asensio, qui n'est apparu qu'à 9 reprises cette année. Si le Belge sera conservé, cela ne sera peut-être pas le cas de l'Espagnol. De son côté, Gareth Bale devrait une nouvelle fois être poussé vers la sortie, même si l'international gallois envisage d'aller jusqu'au bout de son contrat, soit juin 2022. Si Rodrygo et Vinicius Jr ont eux donné satisfaction, cela n'est pas le cas de Luka Jovic et Mariano Diaz, deux joueurs que le Real Madrid devrait chercher à se séparer cet été.

Jovic, Mariano... Plusieurs départs attendus