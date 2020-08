Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Dénouement proche dans le dossier Jonathan David ?

Publié le 2 août 2020 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 2 août 2020 à 20h16

Comme révélé par le10sport.com, le LOSC a récemment accéléré pour le recrutement de Jonathan David, alors que Victor Osimhen a officiellement quitté Lille pour rejoindre le Napoli. Et le dénouement de ce dossier pourrait bien avoir lieu la semaine prochaine…

Le LOSC s’active pour la succession de Victor Osimhen. Alors que le buteur nigérian a signé officiellement en faveur du Napoli, les Dogues ont accéléré dans le dossier Jonathan David, comme le 10 sport vous le révélait le 29 juillet. L’attaquant de la Gantoise, auteur de 18 réalisations cette saison en 27 rencontres disputées, pourrait faire le voyage la semaine prochaine…

Un transfert avoisinant les 30M€ ?