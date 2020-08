Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une légende du club glisse un tacle à Eyraud pour son retour avorté !

Publié le 2 août 2020 à 19h45 par La rédaction

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta en mai dernier et l’arrivée de Pablo Longoria aujourd’hui, l’OM effectue certains changements dans son organigramme. Jean Pierre Papin aurait aimé en faire partie, d'autant que Jacques-Henri Eyraud l'aurait approché il y a un certain temps...

Certains clubs aiment souvent faire revenir leurs anciens joueurs à des postes autres que sur le terrain. L’Olympique de Marseille, lui, n’est pas connu pour user de cette pratique bien qu’il ait déjà été sollicité. Pascal Olmeta, par exemple, souhaitait récemment « s’impliquer dans l’OM » sans avoir d’exigences salariales élevées car « c’est un club de coeur » . Fabrizio Ravanelli avait également posé sa candidature pour succéder à Andoni Zubizarreta, mais l'ancien de l'OM n'a visiblement pas convaincu.

« Eyraud m'a dit : "Je t'envoie une proposition par mail la semaine prochaine." J'attends toujours… »