Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et le FC Barcelone... Des retrouvailles impossibles ?

Publié le 2 août 2020 à 19h30 par Bernard Colas

Comme on pouvait s'y attendre, Josep Maria Bartomeu a annoncé ce dimanche que le FC Barcelone ne se positionnerait pas sur Neymar cet été. La star du PSG restera donc une quatrième année dans la capitale, mais plus les mois passent, plus un retour du Brésilien en Catalogne semble compliqué à envisager.

Ce lundi, Neymar fêtera son troisième anniversaire au PSG. Le 3 août 2017, le club de la capitale déboursait 222M€, montant de sa clause libératoire au FC Barcelone, pour s'attacher les services du Brésilien, le transfert le plus cher de l'histoire du football. Les trois saisons de la star auriverde à Paris n'ont pas été de tout repos, marquées par plusieurs blessures et polémiques qui ne lui ont permis de disputer que 82 rencontres sous le maillot rouge et bleu, pour un total de 70 réalisations et 39 passes décisives. Un ratio buts marqués/matches joués qui reste impressionnant pour Neymar, qui a tout fait l'été dernier pour retrouver le FC Barcelone, en vain. Mais depuis quelques mois, et pour la première fois depuis son transfert spectaculaire au PSG, Neymar semble réellement épanoui au sein du club et dans la Ville Lumière, et ce n'est pas qu'une façade comme vous l'a récemment indiqué le 10 Sport. L'attaquant de 28 ans s'affiche heureux sur les réseaux sociaux et se montre déterminé à remporter la Ligue des champions en août, l'objectif ultime des Qataris.

Le Barça ferme officiellement la porte à Neymar cet été

Un nouveau visage qui va permettre au PSG et à Neymar de vivre un été assez calme. Un départ ne semble pas être la priorité du joueur actuellement, d'autant que la crise sanitaire liée au coronavirus et ses conséquences sur l'économie du football n'offrent pas beaucoup d'options à l'attaquant brésilien. Comme l'a confié son entourage au Parisien cette semaine, un transfert est « difficilement réalisable » pour Neymar cet été compte tenu de la situation actuelle. Et ce dimanche, Josep Maria Bartomeu a été très clair concernant un hypothétique retour de son ancienne star durant ce mercato, qui continue pourtant d'être évoquée par quelques médias catalans. « Dans cette situation, c’est impossible , a lancé le président du Barça dans Sport. Le PSG ne veut également pas le vendre, c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L'été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n'y aura aucune tentative. La situation est ce qu'elle est : le club a perdu 200 millions d'euros entre mars et juin. Et dans la saison 2020-2021, nous nous attendions à toucher 1,1 milliard, mais nous en aurons sûrement 30% de moins. Si la situation ne s'améliore pas, il n'y aura pas de public, pas de musée, pas de magasin et nous continuerons à perdre de l’argent. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion : nous devons revoir quels investissements sont essentiels et lesquels peuvent attendre. Il faut s'adapter ». Pas de feuilleton Neymar cet été donc, mais plus les mois passent, plus un retour du phénomène brésilien paraît improbable...

Son procès, le cas Arthur... Les rapports n'ont jamais été aussi tendus entre Neymar et Barcelone