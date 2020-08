Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Villas-Boas dicté par… Andoni Zubizarreta ?

Publié le 2 août 2020 à 16h15 par T.M.

Pour le moment, l’OM est actif sur ce mercato estival. Et visiblement, Andoni Zubizarreta ne serait pas étranger aux renforts enregistrés par André Villas-Boas.

Compte tenu de la situation financière actuelle de l’OM, le mercato estival s’annonçait compliqué. En effet, plusieurs départs étaient annoncés tandis que se renforcer apparaissait compliqué pour André Villas-Boas. Toutefois, à l’heure actuelle, l’entraîneur portugais peut afficher un large sourire. En effet, il a pu enregistrer les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi et pour le moment, son effectif ne s’est toujours pas affaibli, aucun départ n’ayant été acté. Tout se passe donc pour le mieux pour l’OM et Villas-Boas pourrait notamment remercier Andoni Zubizarreta.

L’ombre de Zubizarreta !