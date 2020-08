Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato : Le LOSC attend le feu vert d’Ikoné

Publié le 2 août 2020 à 15h00 par Alexis Bernard

Très courtisé en ce mercato estival, Jonathan Ikoné n’a pas encore donné sa réponse au LOSC pour son avenir. Partir cet été ou dans un an, le Français va devoir choisir.

Comme pour Victor Osimhen et Gabriel, le LOSC a déjà reçu plusieurs propositions pour Jonathan Ikoné. Comme révélé par le10sport.com, des clubs comme Chelsea et l’Inter Milan ont déjà entamé des discussions très concrètes pour l’international français. D’après nos sources, le LOSC dispose de trois propositions pour Ikoné. Mais pour l’heure, les Dogues ne se sont pas encore positionnés.

Ikoné n’a pas encore tranché

Si le LOSC n’a pas encore tranché, c’est tout simplement parce que les Dogues attendent la réponse du joueur. En effet, d’après nos informations, les Lillois attendent de savoir ce que souhaite Jonathan Ikoné avant de pouvoir se positionner vis-à-vis des propositions reçues. A un an de l’Euro, l’ancien Parisien doit faire un choix : partir cet été et sauter le pas vers un grand d’Europe. Ou poursuivre l’aventure lilloise, après deux belles saisons dans le Nord. Sans son feu vert, le LOSC ne fera rien. Et sa réponse est attendue assez rapidement.