Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Après Osimhen, Christophe Galtier peut encore craindre un gros exode !

Publié le 2 août 2020 à 14h30 par T.M.

C’est désormais officiel, Victor Osimhen est désormais un joueur de Naples. Un transfert qui a permis au LOSC de s’en mettre plein les poches, récupérant près de 80M€. Toutefois, cela ne serait pas encore fini dans le nord et plusieurs départs pourraient encore être à prévoir pour Christophe Galtier.

Après de longues semaines de négociations, l’affaire a finalement été bouclée. Ce vendredi, le LOSC et Naples ont officialisé leur accord pour le transfert colossal de Victor Osimhen, annoncé à 80M€. Après seulement une saison, et pas des moindres, chez les Dogues, le Nigérian gravit donc une nouvelle marche et filant donc en Serie A. Après avoir vendu Nicolas Pépé pour le même montant à Arsenal l’été dernier, le LOSC réalise donc une nouvelle opération XXL sur le marché des transferts. De quoi forcément faire énormément de bien aux finances du club de Gérard Lopez et encore plus avec la situation actuelle. Mais le marché des transferts est encore loin d’être terminé. Alors que les Nordistes pourraient encore se montrer actifs au rayon des arrivées, notamment avec Jonathan David, au rayon des départs, cela pourrait encore être très mouvementé.

De jolis chèques encore à venir ?

Avec Victor Osimhen, le LOSC a donc encaissé un chèque de 80M€. Une jolie rentrée d’argent qui pourrait être suivie par d’autres. Ainsi, comme le révèle L’Equipe ce dimanche, Gabriel pourrait pourquoi pas être le suivant, faisant déjà l’objet de 5 offres à hauteur de 25M€ + 5M€ notamment de la part de Manchester United, Everton ou encore Naples. Et après ? Selon le quotidien sportif, il faudrait également regarder de Boubakary Soumaré, Zeki Celik, mais aussi Mike Maignan. D’ailleurs, en ce qui concerne le gardien de Christophe Galtier, Le 10 Sport vous avait révélé qu’il plaisait particulièrement à Tottenham et Chelsea. Il ne faut également pas oublier Jonathan Ikoné. Selon nos informations, les Blues ont aussi un oeil sur l’attaquant du LOSC, de même que l’Inter Milan alors qu’un intérêt du Borussia Dortmund avait également été évoqué par certains médias dans l’optique de la succession de Jadon Sancho. Le pactole pourrait donc encore grossir pour Gérard Lopez cet été.

« Le projet sportif prime »