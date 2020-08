Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les révélations du clan Osimhen sur son transfert !

Publié le 1 août 2020 à 17h30 par La rédaction mis à jour le 1 août 2020 à 17h31

Officiellement transféré à Naples en provenance du LOSC contre 80M€, Victor Osimhen quitte la Ligue 1 à peine une saison après l’avoir rejoint depuis Charleroi. Le clan de l’international nigérian a révélé les dessous de son transfert en Italie…

Le 10 sport vous le révélait en exclusivité le 30 juin dernier, c’est désormais officiel : Victor Osimhen a rejoint le Napoli ce vendredi, contre 80M€ bonus compris. Un contrat juteux qui lie l’international nigérian jusqu’en 2025 avec Naples. Après une très belle première saison au LOSC avec 18 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues avec les Dogues , Osimhen s’envole du côté de la Serie A. Et l’agent du buteur de 21 ans a fait quelques révélations concernant son avenir…

Les dirigeants napolitains déterminants dans ce dossier ?

Ainsi, dans une interview pour Radio Kiss Kiss Napoli , l’agent de Victor Osimhen, William d’Avila, est revenu sur le transfert de son client, et surtout sur le rôle qu’ont joué les dirigeants napolitains. « De Laurentiis, Giuntoli et Gattuso ont joué un rôle important dans ce transfert. Victor était convaincu après les entretiens individuels. Le président l’a mis à l’aise. Giuntoli était une personne clé dans ce dossier, il a appelé Victor sans interruption. Il y avait un bon feeling avec l’entraîneur, et Osimhen a hâte de travailler avec lui ». Cependant, les dirigeants n’ont pas été les seuls à discuter avec Osimhen. Kalidou Koulibaly a lui aussi joué un grand rôle dans l’arrivée de l’international nigérian au Napoli. « Il s’est entretenu avec Koulibaly, mais aussi avec d’autres joueurs. Osimhen était rassuré » affirme donc son agent, notamment par rapport au racisme très présent dans les stades en Italie.

« C’était un transfert difficile »