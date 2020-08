Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un come-back déjà acté par Zidane ?

Publié le 1 août 2020 à 19h00 par La rédaction

Prêté l’hiver dernier au Bayern Munich, Alvaro Odriozola ne devrait pas s’éterniser en Allemagne et jouera sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

Selon la radio Onda Cero, Odriozola continuera son aventure allemande jusqu’à ce que le Bayern ne terminera sa campagne en Ligue des Champions. Après cela, le latéral espagnol retournera à Madrid pour suppléer Dani Carvajal. Même si le joueur n’a pas vraiment convaincu ni en Allemagne ni en Espagne, Zinedine Zidane tient à le faire revenir.

Un retour nécessaire