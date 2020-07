Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema affiche ses ambitions colossales pour le Ballon d’Or !

Publié le 29 juillet 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une saison pleine avec le Real Madrid, Karim Benzema devra néanmoins tirer un trait d’office sur le Ballon d’Or qui ne sera pas décerné cette année. Mais le buteur français ne se cache pas et entend bien remporter au moins une édition dans les années à venir…

Du haut de ses 32 ans, et même s’il a réussi à se bâtir un palmarès XXL ces dernières années avec le Real Madrid, Karim Benzema n’a encore jamais été bien positionné dans la course au Ballon d’Or. Trop souvent barré ces dernières années par les incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont quasiment tout raflé de sa génération, le buteur français du Real Madrid peut-il encore croire au Ballon d’Or ? L’édition de 2020 a déjà été supprimée en raison de la crise du Covid-19, mais pour les années à venir, Karim Benzema reste confiant et ne désespère pas de rafler ce trophée.

« Un objectif tout le temps, depuis tout petit »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube , le numéro 9 du Real Madrid affiche ses ambitions pour Ballon d’Or avec un discours très clair : « Le Ballon d’Or, un objectif ? Bien sûr, tout le temps, depuis tout petit. Mais ça ne veut pas dire que je suis tout le temps, tous les jours, en train de me mettre ça dans la tête "ballon d'or, ballon d'or". Mais t'es obligé quand t'es un joueur, compétiteur (…) La meilleure saison de ma carrière ? L'année dernière, j'avais dit que c'était l'année dernière mais cette année, je suis monté encore plus haut. Je suis dans une période, il faut en profiter », assure Karim Benzema, qui entend donc rafler un jour ce trophée tant convoité.

