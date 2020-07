Real Madrid : Après Benzema, son agent répond à son tour à Le Graët !

Foot - Real Madrid

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a félicité Karim Benzema pour sa saison réussie avec le Real Madrid. Un témoignage qui avait déjà fait réagir l’attaquant français et qui a précédé celui de son agent Karim Djaziri.

« Il fait une saison exceptionnelle avec le Real (Madrid), j'ai déjà félicité (Zinedine) Zidane qui est son coach. Il fait partie aujourd'hui, sur la saison qu'il vient de réaliser, des meilleurs joueurs. Le meilleur ? Ce n'est pas à moi de juger parce que je n'ai pas vu tous les matchs. Mais il a fait à mon avis la meilleure saison de sa carrière » . Au micro de RMC , Noêl Le Graët a tenu un discours particulièrement élogieux à propos de Karim Benzema. En Liga, le numéro 9 du Real Madrid a inscrit 21 buts en délivrant 8 passes décisives à ses coéquipiers merengue. Le témoignage du président de la Fédération Française de Football n’a pas vraiment fait plaisir à Karim Benzema, qui depuis octobre 2015 et l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena n’a jamais été sélectionné. Sur son compte Twitter , le buteur du Real Madrid publiait le message suivant : « Je préfère en rire ». Après le joueur, au tour de l’agent de formuler une réponse plus complète au président Le Graët.

« Non président, il en a fait des meilleures comme celles de 2007/2008, 2011/2012 ou encore 2015/2016, saison au cours de laquelle vous avez décidé de le rendre non-sélectionnable. L’écarter de l’Euro et enfin en 2019 de mettre un terme à sa carrière en Équipe de France ». a assuré Karim Djaziri, agent de Karim Benzema, sur son compte Twitter . Le président Le Graët appréciera…

Non président il en a fait des meilleures comme celles de 07/08,11/12 ou 15/16 saison au cours de laquelle VOUS avez décidé de le rendre non sélectionnable ,l’écarter de l’Euro (ITW : @MagazineCapital ) et enfin en 2019 mettre un terme à sa carrière en EDF ! pic.twitter.com/qsSSI330rT