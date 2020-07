Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Karim Benzema victime d’un «délit de faciès» ?

Publié le 22 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Karim Benzema du côté de l’OL, Sidney Govou évoque le traitement médiatique dont est victime le buteur français du Real Madrid et ne comprend pas cet acharnement contre lui.

Si le Real Madrid vient d’être sacré champion d’Espagne, il le doit notamment à un Karim Benzema en forme olympique tout au long de la saison. Le buteur français, qui fait l’objet de tant de critiques et de polémiques dans l’Hexagone, s’est imposé comme le nouveau leader naturel de l’attaque du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Et Sidney Govou, qui connaît très bien Karim Benzema pour l’avoir fréquenté à ses débuts à l’OL, a livré ses vérités à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe .

« Il fait partie de la mauvaise génération »