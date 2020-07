Foot - Real Madrid

Real Madrid : Varane rend un bel hommage à Zidane !

Publié le 20 juillet 2020 à 18h05 par La rédaction mis à jour le 20 juillet 2020 à 18h07

Après avoir remporté le championnat avec le Real Madrid, Raphaël Varane a souligné toutes les qualités de son entraîneur Zinedine Zidane.